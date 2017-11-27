Цитата: "Также в северных регионах не замечено, к примеру, повышенной заболеваемости, которая сопутствовала бы массовому алкоголизму. Так, якобы самая пьющая область в стране – Акмолинская – находится по заболеваемости лишь на 11 месте, это один из лучших показателей по республике, в то время как одна из самых малопьющих областей – Алматинская – входит в тройку антилидеров с самыми плохими показателями здоровья по Казахстану"

Я не понял ничего! Где народный контроль вчекушник,пусть разжует, почему любители боярышника в таком диссонансе с ?