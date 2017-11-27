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§ NG.kz
Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского приговорили к году лишения свободы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22-летний теперь уже бывший сотрудник ИВС Сакен Махмутов изначально признавал себя виновником в аварии, в которой погиб 51-летний таксист. Обманул следствие лишь в одном - заявив, что в машине он был один.
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Ди
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,5 ляма нынче жизнь..

§ Мишаня
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.11.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ди:
1,5 ляма нынче жизнь

Это занесено только родственникам. А сколько занесено нужным людям?
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Васьвась
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это занесено только родственникам. А сколько занесено нужным людям?

Ну что вы клавиатурные герои надумывали? Никому ничего не заносили, один год реального лишения свободы вполне строгое наказание по данной статье. Раньше лет 6-7 назад по таким статьям вообще примирение было и в изолятор обвиняемых на стадии предварительного следствия не закрывали.

§ Медный
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подвергала потерпевшая сторона и показания самого подсудимого.
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гость
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были на свидании с барышней вдвоём?Или с пассажиром свидание было?Обоих разморило...Разъясните пож-та?За юмор 5+++.

Народный контроль
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подвергала потерпевшая сторона и показания самого подсудимого.
Очередной ляп НГ. Коллекционируем!

1117
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и всё.... И нет человека ... Один годик недоразумения и ты чистый...Не умышленно скажут ...Но он убил человека !!!!! Ехал с гулянки "притомлённый" ,как раннее было сказано и получилась смерть по неосторожности...Какая обалденная статья для автоубийц ,отряхнулся и живи дальше...

§ yeti91
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 27.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы не полицейским был то года три минимум впаяли
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§ Добрый человек
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 27.11.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подвергала семнению потерпевшая сторона.

... для коллекции ляпов ...
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* Тимур Гафуров
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 307
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.11.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исправлено. спасибо
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