Цитата: Мишаня:

Это занесено только родственникам. А сколько занесено нужным людям?

Ну что вы клавиатурные герои надумывали? Никому ничего не заносили, один год реального лишения свободы вполне строгое наказание по данной статье. Раньше лет 6-7 назад по таким статьям вообще примирение было и в изолятор обвиняемых на стадии предварительного следствия не закрывали.