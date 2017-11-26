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≡ В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.
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Муся
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 18:42
Комментарий удален модератором.

Правда
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одумайся,страна

Пока не поздно...

§ CHINOIS
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 20:16
Комментарий удален модератором.
Профайл

Правда
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задумайся страна о здоровье нации

§ 112
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правда:
теперь будем поддерживать аргентинского и уругвайского производителя.Разве это по хозяйски? Да

Ну как бы..
Это как купить китайский самсунг или айфон эс или 2эс..
Почему не покупают наше?
Потому что если что то сделают, оно будет дорого, очень..
Та же конина..
Поедь в Наурзум, закажи ее на согым в августе, в декабре приедь, и зарежь сам по казахски, с прочтением молитвы..
Ну как тебе это?
Ну а гаратские, будут брать такую конину и говорить что это халяль..
Хотя кониное это мясо или буйволятина, да кто ж скажет..
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§ JereK
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правда:
Цитата:
Одумайся,страна

Пока не поздно...



Все, поздно, забудьте.

В статье речь идет только про конину, но из этих стран везут еще и говядину в немалых объемах. Разучились местные делать то, что у них всегда отлично получалось. Осталось только сплошное махровое воровство под соусом "возвращения к истокам".
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Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 11 104 тонн говядины в различном ее виде, что в 1,68 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года - 6620 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, согласно информации АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», за девять месяцев этого года в Казахстан было завезено 9544,5 тонн замороженного мяса крупного рогатого скота (КРС) и 1559,9 тонн свежего или охлажденного мяса КРС. В стоимостном выражении это обошлось в 25 706,5 тысяч долларов США и 4317,2 тысяч долларов соответственно.

Замороженная говядина была поставлена в Казахстан: из Украины - 4985,7 тонн (выручка за продажу продукции РК составила 13 927,1 тыс. долларов США), Польши - 1863,5 тонн (4734,9 тыс), Беларуси - 1628,8 тонн (4433,7 тыс), России - 463,4 тонн (1810,1 тыс), Парагвая - 392 тонн (446,6 тыс), Соединеных Штатов Америки - 140 тонн (140 тыс), Венгрии - 53,5 тонн (135,5 тыс) и Литвы - 17,6 тонн (78,5 тыс). Свежую говядину завозили из: Беларуси - 1496,8 тонн (3860,6 тыс.), России - 48,5 тонн (242,8 тыс), США - 13,7 тонн (195,5 тыс) и Австралии - 0,9 тонн (18,4 тыс).

inform.kz/ru/lenta4/article/3089339

Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместе с тем в январе-сентябре 2017 года Казахстан экспортировал в другие государства мира 405 тонн мяса КРС, что в 2 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года - 812 тонн. Из общего объема реализованной за рубежом продукции 323,1 тонн составила свежая или охлажденная говядина и 82,2 тонн - замороженная. За их продажу казахстанские экспортеры выручили 1095,5 тыс долларов и 319,3 тыс долларов.

Главным образом из Казахстана свежее мясо КРС было отправлено в: Россию - 259,5 тонн (выручка от продажи составила 784,1 тыс. долларов США), Узбекистан - 63,2 тонн (310 тыс) и в Объединенные Арабские Эмираты - 0,4 тонн (1,5 тыс). В свою очередь замороженная говядина была экспортирована лишь в две страны: в Россию - 48,1 тонн (141 тыс) и в ОАЭ - 34,2 тонн (178,2 тыс).

§ 112
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Разучились местные делать то,

Да никто не разучился..
Это просто атский труд..
Когда то в становлении держал свиноферму небольшую..
Все по книшкам, библиотека Толстова была моей.
Интернета тогда не было..
Делал все по научному, ландрасы и все такое..
Погорел и стал бомжем и должником..
А знаешь почему?
Потому что не просчитал что границы с Россией откроют то ли закроют, и свинина тогда в 90х станет в три раза дешевле..
С 60ти до 20ти тенге за кило..
Тогда как я в них вклал тогда душу..
Бросил это дело и стал отрабатывать долги на мельнице на отрубях..
Но это уже другая история.
А эта меня к ней просто подвела, и я доволен этим как ни странно..
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Мурат
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
В статье речь идет только про конину, но из этих стран везут еще и говядину в немалых объемах. Разучились местные делать то, что у них всегда отлично получалось. Осталось только сплошное махровое воровство под соусом "возвращения к истокам".

То что ввезли это мизер, вы же не знаете всей этой технологии, для чего это ввезли и куда оно денется, во первых давайте разберемся на счет конины, коренное население такое мясо брать и использовать ни в каком виде, не будет это однозначно, оно уйдет на консервы и колбасы (не путать с шужук) вы наверное видели продают возле базаров на улице колбасу конину и мусульманскую, большая часть уйдет нашим соседям, уже не мясом, уже официально продукцией дружественного государства, таким образом выполним план товарооборота, у них необъятны рынок возможно продукция будет называться по другому, другая часть уйдет уже не учтенной через наши дырявые границы, что то из этой продукции съедят наши братья Россияне, что то задержат пограничники и подавят бульдозерами, у вас будет вопрос почему наши предприниматели завозят такую продукцию извне? все упирается в цены там она стоит 300 тенге за кило, а у нас конина 1500 тенге, вот и ловят они навар, так же и по другому мясу, откуда информация? просто мой дальний родственник занимается этим завозит это мясо и перерабатывает его и отправляет компаньону в РФ, так как у них санкции так выгоднее, здесь ничего не остается, так как рынок мяса у нас избыточен, крутится же, как то надо.

§ 112
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат:
часть уйдет уже не учтенной через наши дырявые границы, что то из этой продукции съедят наши братья Россияне, чт

Зачем?
Зачем ты открываешь всю правду о наших дельцах?
Пусть думают что это мясо едим мы..
Это как самая пьющая страна Лихтенштейн что ли ранее, как оказалось, алкоголь там брали практически все страны Евросоюза из за дешевизны..
Профайл

Мурат
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:

Чем больше РФ будут давить санкциями, тем больше будет ввоз мяса в РК, в Советское время РК было главным поставщиком мяса в крупные промышленные города России, с тех времен как вы знаете ни у них и у нас совхозов колхозов не стало, новых сельскохозяиственных предприятии не построено ни у них ни у нас, так что мясу там взяться не откуда, но у нас как вы знаете нет крупных промышленных городов с многомиллионным населением, и то что у нас производят частное подворье и фермерские хозяйства хватает с лихвой, вот и будут завозить дешёвое мясо извне и переправлять соседям, а статистике этой не верь, просто пообщайся с народом который занимается мясом.

Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат:
и будут завозить дешёвое мясо извне и переправлять соседям, а статистике этой не верь, просто пообщайся с народом который занимается мясом.


93% экспорта российской колбасы направляется в Казахстан

Объем российского экспорта колбас и колбасных изделий невелик по отношению к объему производства: по оценкам аналитиков Intesco Research Group в 2014 году он составил 36,5 тыс. тонн или 98 млн долларов США.

В структуре экспорта преобладают колбасные изделия массового потребления: вареные, варено-копченые, полукопченые колбасы, сосиски и сардельки. Пользуется спросом и российская сырокопченая колбаса благодаря длительным срокам хранения. В то же время экспорт ливерных колбас и паштетов развит в меньшей степени.

Основным потребителем колбас российского производства является Казахстан. Его доля в общей структуре экспорта колбасных изделий составляет 93% в натуральном выражении. В исследовании «Рынок колбас и колбасных изделий: прогноз до 2017 года» также отмечается, что продукция российской мясоперерабатывающей отрасли экспортируется еще в несколько стран. К ним относятся, в первую очередь, Абхазия, Азербайджан, Таджикистан и Белоруссия.

Автор исследования: Intesco Research Group

вань
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:
3% экспорта российской колбасы направляется в Казахстан

Объем российского экспорта колбас и колбасных изделий невелик по отношению к объему производства: по оценкам аналитиков Intesco Research Group в 2014 году он составил 36,5 тыс. тонн или 98 млн долларов США.

откуда мясо тама ... Зин?
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