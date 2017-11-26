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| Рутений
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Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
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|Отправлено: 26.11.17 - 23:21
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|- В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 11 104 тонн говядины в различном ее виде, что в 1,68 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года - 6620 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, согласно информации АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», за девять месяцев этого года в Казахстан было завезено 9544,5 тонн замороженного мяса крупного рогатого скота (КРС) и 1559,9 тонн свежего или охлажденного мяса КРС. В стоимостном выражении это обошлось в 25 706,5 тысяч долларов США и 4317,2 тысяч долларов соответственно.
Замороженная говядина была поставлена в Казахстан: из Украины - 4985,7 тонн (выручка за продажу продукции РК составила 13 927,1 тыс. долларов США), Польши - 1863,5 тонн (4734,9 тыс), Беларуси - 1628,8 тонн (4433,7 тыс), России - 463,4 тонн (1810,1 тыс), Парагвая - 392 тонн (446,6 тыс), Соединеных Штатов Америки - 140 тонн (140 тыс), Венгрии - 53,5 тонн (135,5 тыс) и Литвы - 17,6 тонн (78,5 тыс). Свежую говядину завозили из: Беларуси - 1496,8 тонн (3860,6 тыс.), России - 48,5 тонн (242,8 тыс), США - 13,7 тонн (195,5 тыс) и Австралии - 0,9 тонн (18,4 тыс).
inform.kz/ru/lenta4/article/3089339
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