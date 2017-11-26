Цитата: oxana:

Ирина Николаевна лучший онкогмнеколог. Это моё мнение. Оставьте врача в покое. У нас итак профессиональных врачей по пальцам можно сосчитать. Вы что, хотите область нормального хирурга лишить? Человек имеет право на ошибку. Ещё надо разобраться, чья это ошибка. Вы знаете, скольких она спасла? Очень многим помогла. Я после мытарств по "специалистам", попала к ней. И только она правильно определила проблему и назначила лечение, которое помогло. Я мама двоих детей, только благодаря Ирине Николаевне.

Я с вами согласна, но почему же она оставила, грязное полотенце в полости живота? вот этого ни как не пойму, если не ошибаюсь, то, хирург обычно делает операцию с начала до конца и наблюдает за пациентом до полного выздоровления, то есть разрезает брюшную полость, отсекает миому, зашивает ее, очищает брюшную полость от экссудата, крови, после чего зашивает брюшную полость и дальше до полного выздоровления или может быть что то поменялось в медицине? тоесть врач разрезает полость, дает указание медсестре, где что отрезать и гейм овер и бежит на прием в свой частный кабинет?