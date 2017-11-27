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§ NG.kz
В Казахстане изменились правила регистрации автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным МВД, в Казахстане внесены изменения и дополнения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства.
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Re: В Казахстане изменились правила регистрации автомобилей




Отправлено: 27.11.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше за 010 до 500000 отдавали. Вот это лоханулся кто-то. :-)
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