Хохол Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8599







Отправлено: - 11:26 112 никогда ничего не предлагает. никаких идей, решений.

а просто задает кучу вопросов и осуждает других.

в каждом посту. по любой теме.

типичный тролль.

/// Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.///

а вообще то здесь 90 процентов троллей. как минимум.