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Бывшая
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 09:51
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как бы нарыв и не догадывается , что он и есть нарыв на теле нашего общества :lol:

ну ещё
Цитата:
112:
Правильно?
То то...

сам спросил сам ответил)) не вводи себя в заблуждение ;-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 10:55
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 никогда ничего не предлагает. никаких идей, решений.
а просто задает кучу вопросов и осуждает других.
в каждом посту. по любой теме.
типичный тролль.
/// Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.///
а вообще то здесь 90 процентов троллей. как минимум.

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
/// Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.///

Хорошо убедительно. А что такое стеб? Тут одна тетечка в анкете указала, что ее любимое занятие - степ??? Растолкуй, если сможешь.
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