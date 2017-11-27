NG.kz Не было бы бронзы, да соперники помогли.



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30557

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:52 Я, как давний поклонник биатлона, не смог пройти мимо маленького, но всё же исторического события в этом виде спорта. Поскольку личные пьедесталы у наших спортсменов пару тройку раз были, а вот команда в призы попала впервые.

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