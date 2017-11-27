/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского приговорили к году лишения свободы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского приговорили к году лишения свободы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22-летний теперь уже бывший сотрудник ИВС Сакен Махмутов изначально признавал себя виновником в аварии, в которой погиб 51-летний таксист. Обманул следствие лишь в одном - заявив, что в машине он был один.
Читать новость

Ди
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,5 ляма нынче жизнь..

§ Мишаня
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.11.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ди:
1,5 ляма нынче жизнь

Это занесено только родственникам. А сколько занесено нужным людям?
Профайл

Васьвась
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Это занесено только родственникам. А сколько занесено нужным людям?

Ну что вы клавиатурные герои надумывали? Никому ничего не заносили, один год реального лишения свободы вполне строгое наказание по данной статье. Раньше лет 6-7 назад по таким статьям вообще примирение было и в изолятор обвиняемых на стадии предварительного следствия не закрывали.

§ Медный
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подвергала потерпевшая сторона и показания самого подсудимого.
Профайл

гость
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были на свидании с барышней вдвоём?Или с пассажиром свидание было?Обоих разморило...Разъясните пож-та?За юмор 5+++.

Народный контроль
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подвергала потерпевшая сторона и показания самого подсудимого.
Очередной ляп НГ. Коллекционируем!

Народный контроль
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогуглите: -Собчак: «Второй Чернобыль» происходит рядом с Казахстаном. Смотрите с 12 минуты

Народный контроль
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...




Отправлено: 27.11.17 - 11:51
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.11.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Прогуглите: -Собчак: «Второй Чернобыль» происходит рядом с Казахстаном. Смотрите с 12 минуты

И при чём тут полицейский совершивший ДТП? А Собчак пиарится перед выборами. Ведь действующие власти настолько народ надурить хотят, что даже руководство области и города из опасной зоны не уезжали.
Кстати, а ты знаешь, что у нас есть ответственность за распространение ложных сведений?
Цитата:
Народный контроль:
2 миллиона человек примерно в Челябинской только области скорее всего получили дозы радиации смертельные или близкие к ним.... В близлежащих областях-примерно 20 миллионов человек -дозы очень опасные для здоровья.

Ты хочешь сказать, что 15% населения России живёт близ Челябинска? Ну-ну.

[Исправлено: Victor Yang, 27.11.2017 - 12:03]
Профайл

Гость
Совершившего ДТП со смертельным исходом полицейского приговорили к году лишения свободы в Костанае




Отправлено: 27.11.17 - 12:26
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 2
Всего: 200

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх