Цитата: Народный контроль:

Прогуглите: -Собчак: «Второй Чернобыль» происходит рядом с Казахстаном. Смотрите с 12 минуты

И при чём тут полицейский совершивший ДТП? А Собчак пиарится перед выборами. Ведь действующие власти настолько народ надурить хотят, что даже руководство области и города из опасной зоны не уезжали.

Кстати, а ты знаешь, что у нас есть ответственность за распространение ложных сведений?

Цитата: Народный контроль:

2 миллиона человек примерно в Челябинской только области скорее всего получили дозы радиации смертельные или близкие к ним.... В близлежащих областях-примерно 20 миллионов человек -дозы очень опасные для здоровья.

Ты хочешь сказать, что 15% населения России живёт близ Челябинска? Ну-ну.



[Исправлено: Victor Yang, 27.11.2017 - 12:03]