Цитата: Кымбат:

Полностью согласна. Общество деградирует, если еще одно место для чревоугодничества становится событием, которое открывает первое лицо области и еще фейерверк устраивают. Так получается поесть главная цель людей

вы что только проснулись? ау.. разве не цель нашего государства создать общество потребления? что бы наш народ не ходил с голодным животом и в изодранной одежде как бомж с флагами с идеей помочь всем голодным мира? лично я за общество потребления.