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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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БАХЫТ
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 22:46
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кымбат:
Так получается поесть главная цель людей

Эта цель наше все..
Наше прошлое, настоящее и будущее..
Мы не Боги к сожалению.
И так же примитивны, коими считаем каких то живых тварей на Земле..
Которые внимание, живут даже больше нашего человекуса как вида, начиная от обезьян..
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Марат
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кымбат:
Полностью согласна. Общество деградирует, если еще одно место для чревоугодничества становится событием, которое открывает первое лицо области и еще фейерверк устраивают. Так получается поесть главная цель людей

вы что только проснулись? ау.. разве не цель нашего государства создать общество потребления? что бы наш народ не ходил с голодным животом и в изодранной одежде как бомж с флагами с идеей помочь всем голодным мира? лично я за общество потребления.

Нголо Канте
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 27.11.17 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты НГ, пожалуйста проследите за тем чтобы все деревья, которых пересадили, чтобы застройщики выполнили обещание, и позаботились о деревьях, и за каждую погибшую, чтобы 5 новых посадили

Нголо Канте
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 27.11.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Мухамбетов, развивает Костанайскую область, надеюсь насчет деревьев он позаботится, все-таки жалко, такие красивые были

Все просто
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 27.11.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наконец то..
Цивилизация до нас постепенно добирается.


-//аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Последний в своей речи отметил, что строительство ресторана мирового бренда в Костанае - очень важное событие//-

Вот и показатель, уровень амбиций сегодняшнего руководства области. Стоит зайти на рынок общепита, какойто бич-хавке, и это приравнивается к полету Гагарина, открытию металлургического комбината. Да вревена, мелковато плаваете Господа.

-//По информации пресс-службы акима Костаная, налоговые поступления в бюджет ожидаются около 6 млн тенге в месяц//-

Астрономическая сумма, зарплата 25 сотрудников полиции. И это говорят первые руководители области.

Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 27.11.17 - 09:38
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* Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.11.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот ещё подумал: А не связана ли любовь акима к красному цвету с продвижением Макдональдса в городе ;-) :-P :lol: .
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* шолом рубашкин
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1142
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 27.11.17 - 09:44
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