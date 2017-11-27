/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не было бы бронзы, да соперники помогли.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Не было бы бронзы, да соперники помогли.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, как давний поклонник биатлона, не смог пройти мимо маленького, но всё же исторического события в этом виде спорта. Поскольку личные пьедесталы у наших спортсменов пару тройку раз были, а вот команда в призы попала впервые.
Читать новость

я
Re: Не было бы бронзы, да соперники помогли.




Отправлено: 27.11.17 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!!!!!!!!!!!!
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 5
Всего: 199

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх