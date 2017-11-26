Живу на земле Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании... #8







Отправлено: - 08:44 А я вот на оборот думаю, что идет выдавливание частного сектора чтобы все переезжали в муравейники.

Кто-то живет в частном секторе может копить потому что часть коммуналки он не платит потому что ее нету, а вот уже в муравейнике уже нагрузка для плательщика копить уже не сможешь, а вот для коммунальщиков это выгодно.