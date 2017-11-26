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≡ Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании угля в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании угля в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Казахстана Рустам Ахметов прокомментировал позицию ведомства в отношении резкого удорожания угля.
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§ сайлау курманов
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может за доллары покупается? а тут все свое , вода , уголь , молоко и хлеб , просто нонсенс , ненасытные монополисты чтоб вы подавились
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Читатель 1
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...




Отправлено: 26.11.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настолько "мутный" ответ, (что хочется ещё раз спросить: "Карл, почему в три раза цена поднимается в итоге??")))))

Народный контроль
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...




Отправлено: 26.11.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
может за доллары покупается? а тут все свое , вода , уголь , молоко и хлеб , просто нонсенс , ненасытные монополисты чтоб вы подавились

Большой объём угля отправляется на Украину и Китай! !

07
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...




Отправлено: 26.11.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Большой объём угля отправляется на Украину и Китай! !

///////// ты контроль... :-x Цитата:
«Вообще, товарный рынок угля нерегулируемый. То есть, государство не устанавливает цены, в отличие от той же сферы энергоснабжения. Здесь цена устанавливается самими участниками отношений.
ключевое словосочетание " цена устанавливается самими участниками отношений"... т.е. не накладными расходами каждая добывающая контора руководствуется,а все /несколько руководствуются СГОВОРОМ....

[Исправлено: DrDjekel, 26.11.2017 - 16:00]

07
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...




Отправлено: 26.11.17 - 16:03
Комментарий удален модератором.

§ CHINOIS
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заключаю договора о поставке угля с Донбасса:))))))
в любом случае будет дешевле:))))
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§ CHINOIS
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Большой объём угля отправляется на Украину и Китай!

ой-бой, у тебя в школе с геогрфией никак????
ты про Донбасс слышал что-нибудь?:))))
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Живу на земле
Re: Антимонопольщики не усмотрели нарушений в резком подорожании...




Отправлено: 27.11.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот на оборот думаю, что идет выдавливание частного сектора чтобы все переезжали в муравейники.
Кто-то живет в частном секторе может копить потому что часть коммуналки он не платит потому что ее нету, а вот уже в муравейнике уже нагрузка для плательщика копить уже не сможешь, а вот для коммунальщиков это выгодно.
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