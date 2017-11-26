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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
история более чем странная.

а кто зашивал пациентку? вот хирурги разрезают и удаляют... а зашивает,бывает, мололодёжь... практиканты-ассистенты... правда не в одиночку... но бывает,что и ОП-сестра уже укладыванием использованного инструмента занимается и не смотрит на объект операции.... и анестезиолог занят контрольными функциями своих приборов и ттоже не смотрит на объект операции....

oxana
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 05:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирина Николаевна лучший онкогмнеколог. Это моё мнение. Оставьте врача в покое. У нас итак профессиональных врачей по пальцам можно сосчитать. Вы что, хотите область нормального хирурга лишить? Человек имеет право на ошибку. Ещё надо разобраться, чья это ошибка. Вы знаете, скольких она спасла? Очень многим помогла. Я после мытарств по "специалистам", попала к ней. И только она правильно определила проблему и назначила лечение, которое помогло. Я мама двоих детей, только благодаря Ирине Николаевне.
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