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Страница 602 из 602«1...600601602
Куратор темы: drakon
07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты или мышкой - кликни по фото,
или надень очки и протри монитор.

чёт любопытно стало,тож кликнул... тревожно стало за тебя... тыб всё ЭТО водочкой осадил бы... от водки меньше народу "дуба" дало чем от жареной картохи с салом... от вотки тока трубы горят,а от жарёхи шланги коксуются... труббы пивасиком можно остудить или зекто,а со шлангами засада может выйти:или колёса принимать или абзац придёт... :lol:

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.11.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг, дорогой ваш егемастер)))

Смотри че я нашел,реальное пойло👇

А индегриенты то какие, ух . читаем👇

Шиповник,мед,ромашка,корица,душица,морс черники,имбирь,анис,настой пантов северного оленя. ( последнее я так и не понял)))) 😃
У вас в гдр такого точно нет
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12721
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
последнее я так и не понял)))) 😃

Является средством долголетия.Короче,
Виталя долго жить будешь... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12721
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
тревожно стало за тебя..

Да нормаль- всё. Я же - немного... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4995
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.11.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Ну все тогда. Буду лечится после нового года. Раз полезный:)))
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
со мной-то вы на "ты"...
В СА - вежливость признак слабости . И это мы с тобой , законы армейского быта , выхаркивали вместе с кровью на утренних осмотрах , и это их вбивали в нас с приказами , - " Фанеру , к осмотру ! " .
:-o Впрочем я тебе уже писал это , но ты отчего - то забыл ;-) , возможно " казачёк - то засланный " ? Вопросы , устанавливающие , без ответа ведь оставляешь . 8-) Ведь возможно мы с тобой в одном строю стояли . ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12721
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Буду лечится после нового года. Раз полезный:)))

Виталя,ты только вот это- не употребляй.

А то превратишся,не знаю - во што... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
то превратишся,не знаю - во што

Дракошь, а что это, как называется? Нет ты не подумай чего, так из любопытства. Чего чего, а вот с обезьянками не видел :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Буду лечится после нового года. Раз полезный:)))

Виталь, да с такой бутылочки и "заболеть" то сложно ;-) А ты лечиться :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12721
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чего чего, а вот с обезьянками не видел :lol:

Affenel spetburgunder - вино такое,сам первый
раз увидел... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
ещё раз повторяю в МАГАЗИНАХ , а не на товаре , " за железным занавесом " , цена в кг \литрах обязательна

Да всё так и есть, уже лет как 10-ть если не больше, как закон был принят. И соблюдают же "собаки" такие :lol:
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07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.11.17 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Смотри че я нашел,реальное пойло👇

биттер на рогах!!!! это ,"я те дам!!!" это кранты! это звиздец какойта!! эта аншлаг!!! особенно если перевести с языка немчуры,на изык родных осин.... :lol: :lol: :lol: :lol:

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.11.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У вас в гдр такого точно нет

не-е-е... оленей тута и у нас хватает... и с рогами и безрогих... вот тока маралов с пантами нет... а "северные олени" с пантами... это однако перебор... тута однако и чукча от смеха однако уссытца... :lol: :lol: :lol:

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.11.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Смотри че я нашел,реальное пойло👇

Цитата:
drakon:
Является средством долголетия

Цитата:
Vital:
Ну все тогда. Буду лечится после нового года. Раз полезный:

блиндер ВИТАЛЯ.... ты не лекарство нашол,ты кладезь хохмы откапал... артезианскую скважину отрыл.... завтра отпишуся,щас немогу,кишки порвал от смехуе... сосмеху.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.11.17 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
. И это мы с тобой , законы армейского быта , выхаркивали вместе с кровью на утренних осмотрах ,

.ВАЙПЕР ты чё народ Советской Армией,как салабонов кухонным нарядом пугаеш?... щас у большей части читающей публики,рвота очком откроетца... :lol: :lol: :lol:
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Страница 602 из 602«1...600601602
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