oxana Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #76







Отправлено: - 05:58 Ирина Николаевна лучший онкогмнеколог. Это моё мнение. Оставьте врача в покое. У нас итак профессиональных врачей по пальцам можно сосчитать. Вы что, хотите область нормального хирурга лишить? Человек имеет право на ошибку. Ещё надо разобраться, чья это ошибка. Вы знаете, скольких она спасла? Очень многим помогла. Я после мытарств по "специалистам", попала к ней. И только она правильно определила проблему и назначила лечение, которое помогло. Я мама двоих детей, только благодаря Ирине Николаевне.