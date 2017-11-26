Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9021







Отправлено: - 22:11 Цитата: 07:

со мной-то вы на "ты"... В СА - вежливость признак слабости . И это мы с тобой , законы армейского быта , выхаркивали вместе с кровью на утренних осмотрах , и это их вбивали в нас с приказами , - " Фанеру , к осмотру ! " .

Впрочем я тебе уже писал это , но ты отчего - то забыл , возможно " казачёк - то засланный " ? Вопросы , устанавливающие , без ответа ведь оставляешь . Ведь возможно мы с тобой в одном строю стояли .