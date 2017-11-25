так думаю Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный... #6







Отправлено: - 21:48 Цитата: Germany:

Цитата: Germany:

о там будут присутствовать настоящие ценители искусства

я могу с погрешностью 1-3 человека сказать, таких у нас в городе человек 20-25 наберется, и то это те кто занимался сереьзной музыкой, а остальные просто будут притворятся что им нравиться, а в душе у него будет какая нибудь камаринская или К.Нуртас звучать, и акиматовские зная эту статистику на всяки случай загнали студентов и курсантов, но видать перестарались, ну что поделаешь не смогли нам коммунисты за 70 лет привит это искусство, для многих это осталось барским развлечением чуждым для основной массы населения. Цитата:я могу с погрешностью 1-3 человека сказать, таких у нас в городе человек 20-25 наберется, и то это те кто занимался сереьзной музыкой, а остальные просто будут притворятся что им нравиться, а в душе у него будет какая нибудь камаринская или К.Нуртас звучать, и акиматовские зная эту статистику на всяки случай загнали студентов и курсантов, но видать перестарались, ну что поделаешь не смогли нам коммунисты за 70 лет привит это искусство, для многих это осталось барским развлечением чуждым для основной массы населения.