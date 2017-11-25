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§ NG.kz
В Костанае прошел рождественский концерт, организованный посольством Германии в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и выставка музея братьев Гримм, рождественский концерт приурочили к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими Казахстаном и Германий.
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Germany
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было ещё написать, что школьников, студентов и курсантов насильно загнали на концерт. Из-за этого не хватило мест для тех, кто добровольно пришёл на концерт. Люди приходили с семьями, но пришлось либо уйти, либо слушать стоя. Курсанты МВД приехали в начале концерта, но им места уже не было, те развернулись и уехали.

Видимо акиматовские "организаторы" не рассчитывали на такой наплыв, что они ходили по рядам и просили школьников уйти домой. Эти школьники остались, но во время концерта переговаривались между собой, всячески шумели, что было трудно насладиться классической музыкой.

И стыдно перед немцами, и гадко, что акиматовские любое мероприятие превращают в балаган. Неужели так трудно усвоить, что силком загнать народ в зал это уже в прошлом? Любят говорить о модернизации, а сами даже не догадываются что это и как этим пользоваться

1952
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 17:06
Комментарий удален модератором.

Историк
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 17:45
Комментарий удален модератором.

Germany
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:

Дорогой историк, а с чего Вы взяли что я когда-нибудь жаловался на пустые залы? По мне лучше зал будет пусть и полупустой, но там будут присутствовать настоящие ценители искусства, люди, которые привели своих детей приобщить к прекрасному. Но явно не насильно загнанные акиматом учащиеся школ и колледжей, которые уж точно носились в темноте.

И не надо мне тыкать, мы с вами на брудершафт не пили

Народный контроль
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 20:31
Комментарий удален модератором.

так думаю
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Germany:
Цитата:
Germany:
о там будут присутствовать настоящие ценители искусства

я могу с погрешностью 1-3 человека сказать, таких у нас в городе человек 20-25 наберется, и то это те кто занимался сереьзной музыкой, а остальные просто будут притворятся что им нравиться, а в душе у него будет какая нибудь камаринская или К.Нуртас звучать, и акиматовские зная эту статистику на всяки случай загнали студентов и курсантов, но видать перестарались, ну что поделаешь не смогли нам коммунисты за 70 лет привит это искусство, для многих это осталось барским развлечением чуждым для основной массы населения.

так думаю
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И не надо мне тыкать, мы с вами на брудершафт не пили

Вы тоже любитель боярышника?

это наверное бывший ценитель этого напитка, в настоящее время уехал на пмж в дальнее зарубежье и "цивилизовался" у них она по другому называется.

§ 112
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Германия великая страна и немцы исключительно великий, очень умный и пунктуальный народ..
С удовольствием бы сходил, будь у меня масса времени..
Профайл

§ peshexod
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3289
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 26.11.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был на этом концерте, один из "заорганизованных" меня позвал с собой им сказали с собой привести побольше для массовки.
Действительно народ нагнали в зал и при объявленном начале в 18.30, старт был дан в 19.00, а что делать Казахстан ....
Уровень исполнителей конечно впечатлил, хотя это и не мой любимый жанр.
Профайл

так думаю
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 27.11.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Действительно народ нагнали в зал и при объявленном начале в 18.30, старт был дан в 19.00, а что делать Казахстан ....

я ж, говорю в области нашей человек 20 наберется любителей этого жанра, вот балаган лимитет, это да, наше все, меня то же туда агитировали, отмазался, как то в конце 80х откуда то из Новосибирска или Свердловска симфонический оркестр вместе с оперой приезжал, так нас всем коллективом туда загнали, покойны директор даже купил билеты за счет предприятия, транспорт организовал, сидели там 2 часа как дураки, после этого поклялся в жисть на такие мероприятия не ходить, не наше это.

Гость
В Костанае прошел рождественский концерт, организованный посольством Германии в Казахстане




Отправлено: 27.11.17 - 00:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае прошел рождественский концерт, организованный посольством Германии в Казахстане




Отправлено: 27.11.17 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
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