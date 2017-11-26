Ирина Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #72







Отправлено: - 00:05 На мой взгляд, история более чем странная. Год назад мне тоже пришлось пройти через операционную онкологического диспансера.Конечно попала на прием не с первой попытки (и это не вина врачей),но госпитализировали меня через три дня (без каких-либо дополнительных нюансов). Ведущим врачом была Ирина Николаевна, она же была и заведующей гинекологическим отделением. Как специалист, очень грамотна. К своей работе относится хорошо, всегда даст разъяснения на вопросы, откликнется на жалобы.Знаете, из-за дефицита кадров, иной раз врачи находились в операционной с 10.00 и выходили около 18.00. Перерывы на чай конечно были, но это все равно слишком много времени. Я вот считаю, мне повезло, что я попала к Ирине Николаевне. На сколько я знаю, через месяц после операции необходим контроль узи-исследования. Почему Лена этого не сделала? Много темного в этой истории. Но я смотрю, что практически во всех комментариях "машут шашками". Любит у нас народ судить, топить, не выяснив истинных обстоятельств, причин. А то, что у человека свой частный кабинет, так что сразу- плохой??? Кабинет находится не в стенах диспансера, и практика ведется не в рабочее время. Между прочим там всегда много пациентов, а это тоже говорит о качестве обслуживания. Люди просто так платить не будут. А таких грамотных врачей с каждым годом все меньше и меньше.