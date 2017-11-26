Цитата: JereK:

В статье речь идет только про конину, но из этих стран везут еще и говядину в немалых объемах. Разучились местные делать то, что у них всегда отлично получалось. Осталось только сплошное махровое воровство под соусом "возвращения к истокам".

То что ввезли это мизер, вы же не знаете всей этой технологии, для чего это ввезли и куда оно денется, во первых давайте разберемся на счет конины, коренное население такое мясо брать и использовать ни в каком виде, не будет это однозначно, оно уйдет на консервы и колбасы (не путать с шужук) вы наверное видели продают возле базаров на улице колбасу конину и мусульманскую, большая часть уйдет нашим соседям, уже не мясом, уже официально продукцией дружественного государства, таким образом выполним план товарооборота, у них необъятны рынок возможно продукция будет называться по другому, другая часть уйдет уже не учтенной через наши дырявые границы, что то из этой продукции съедят наши братья Россияне, что то задержат пограничники и подавят бульдозерами, у вас будет вопрос почему наши предприниматели завозят такую продукцию извне? все упирается в цены там она стоит 300 тенге за кило, а у нас конина 1500 тенге, вот и ловят они навар, так же и по другому мясу, откуда информация? просто мой дальний родственник занимается этим завозит это мясо и перерабатывает его и отправляет компаньону в РФ, так как у них санкции так выгоднее, здесь ничего не остается, так как рынок мяса у нас избыточен, крутится же, как то надо.