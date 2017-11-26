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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Ди
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна, нашли козла отпущения, чтобы от основной проблемы глаза отвели. Бред.

Сакен
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:11
Комментарий удален модератором.

Серик
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт!а не заказная статья!раскрыли преступление!ждём развязки!

Алия
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:22
Комментарий удален модератором.

хирург
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за ерунда написана?
с каких пор вафельные полотенца применяются в хирургической практике?
ни в одной операционной просто нет такого материала и быть не может.
операционная - это вам не кухня со шкафчиками.

ирина
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько она женщин спасла...подарила жизнь...Очень жаль, что так получилось...здоровье женщине а Ирину Николаевну мы заберем с удовольствием в Россию...Всем здоровья!

Макар
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ди:
Согласна, нашли козла отпущения, чтобы от основной проблемы глаза отвели. Бред.

ни врач ни наша медицина здесь ни причем, и раньше умирали по вине врачей, просто не было гласности, если бы это случилось лет 30 назад, даже сама пациентка не узнала бы об этом, просто врачи бы между собой разрулили ситуацию,медицина осталась прежней Советской, но к сожалению не улучшилась, отношение осталось прежнее человеческая жизнь и здоровье ни чего не стоит, правда сейчас идет перелом, люди стали обращаться в суд взыскивать суммы, вы думаете почему американские генералы не бросают своих солдат насмерть в атаку, потому что они знают что если погибнет солдат или станет инвалидом это будет стоить больших денег для государства, или у нас врачи что бы не возиться бездумно могут ампутировать например какой нибудь орган и сделать человека инвалидом, а там страховые компании будут дотошно разбираться обосновано ли ампутировали ногу, прежде чем платить миллионы долларов инвалиду, пока старое Советское понятие, что человек в денежном выражении ничего не стоит, так и будет продолжатся, так и будут студенты относиться халатно к учебе, так же врачи будут халатно относиться к работе потому что человеческая жизнь бесценна, то есть ничего ни стоит.

§ bgb
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.11.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел: сайт газета время очень интересен и информативен! молодцы там все!
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Ирина
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 23:24
Комментарий удален модератором.

Саша
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 23:27
Комментарий удален модератором.

Марина
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ирина:
А сколько она женщин спасла...подарила жизнь...Очень жаль, что так получилось...здоровье женщине а Ирину Николаевну мы заберем с удовольствием в Россию...Всем здоровья!

Правильно давно пора, а то они у нас всех покончают.

Кайрат
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из статьи и так понятно,кто есть кто...!женщине желаю выздоравить и добиться справедливости!

Ирина
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой взгляд, история более чем странная. Год назад мне тоже пришлось пройти через операционную онкологического диспансера.Конечно попала на прием не с первой попытки (и это не вина врачей),но госпитализировали меня через три дня (без каких-либо дополнительных нюансов). Ведущим врачом была Ирина Николаевна, она же была и заведующей гинекологическим отделением. Как специалист, очень грамотна. К своей работе относится хорошо, всегда даст разъяснения на вопросы, откликнется на жалобы.Знаете, из-за дефицита кадров, иной раз врачи находились в операционной с 10.00 и выходили около 18.00. Перерывы на чай конечно были, но это все равно слишком много времени. Я вот считаю, мне повезло, что я попала к Ирине Николаевне. На сколько я знаю, через месяц после операции необходим контроль узи-исследования. Почему Лена этого не сделала? Много темного в этой истории. Но я смотрю, что практически во всех комментариях "машут шашками". Любит у нас народ судить, топить, не выяснив истинных обстоятельств, причин. А то, что у человека свой частный кабинет, так что сразу- плохой??? Кабинет находится не в стенах диспансера, и практика ведется не в рабочее время. Между прочим там всегда много пациентов, а это тоже говорит о качестве обслуживания. Люди просто так платить не будут. А таких грамотных врачей с каждым годом все меньше и меньше.

Р
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много удаленных комментариев.вот в них правда есть!правду всегда скрывают!
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