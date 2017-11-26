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§ NG.kz
«Автомобилист», «Буревестник»...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017 году костанайской футбольной команде мастеров исполнилось 50 лет. О том, кто был предшественником «Тобола», корреспонденту «НГ» рассказал один из основателей костанайского футбола Геннадий МАКАРЕНКО.
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* bgb
Re: «Автомобилист», «Буревестник»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.11.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
локомотив был лучший!!! :-)
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