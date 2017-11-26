Макар Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #66







Отправлено: - 23:04 Цитата: Ди:

Согласна, нашли козла отпущения, чтобы от основной проблемы глаза отвели. Бред.

ни врач ни наша медицина здесь ни причем, и раньше умирали по вине врачей, просто не было гласности, если бы это случилось лет 30 назад, даже сама пациентка не узнала бы об этом, просто врачи бы между собой разрулили ситуацию,медицина осталась прежней Советской, но к сожалению не улучшилась, отношение осталось прежнее человеческая жизнь и здоровье ни чего не стоит, правда сейчас идет перелом, люди стали обращаться в суд взыскивать суммы, вы думаете почему американские генералы не бросают своих солдат насмерть в атаку, потому что они знают что если погибнет солдат или станет инвалидом это будет стоить больших денег для государства, или у нас врачи что бы не возиться бездумно могут ампутировать например какой нибудь орган и сделать человека инвалидом, а там страховые компании будут дотошно разбираться обосновано ли ампутировали ногу, прежде чем платить миллионы долларов инвалиду, пока старое Советское понятие, что человек в денежном выражении ничего не стоит, так и будет продолжатся, так и будут студенты относиться халатно к учебе, так же врачи будут халатно относиться к работе потому что человеческая жизнь бесценна, то есть ничего ни стоит.