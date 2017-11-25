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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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БАХЫТ
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 22:46
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7414
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кымбат:
Так получается поесть главная цель людей

Эта цель наше все..
Наше прошлое, настоящее и будущее..
Мы не Боги к сожалению.
И так же примитивны, коими считаем каких то живых тварей на Земле..
Которые внимание, живут даже больше нашего человекуса как вида, начиная от обезьян..
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