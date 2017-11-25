112 Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания... #166





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:46 Цитата: Кымбат:

Так получается поесть главная цель людей

Эта цель наше все..

Наше прошлое, настоящее и будущее..

Мы не Боги к сожалению.

И так же примитивны, коими считаем каких то живых тварей на Земле..

Которые внимание, живут даже больше нашего человекуса как вида, начиная от обезьян..