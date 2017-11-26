Цитата: Правда:

теперь будем поддерживать аргентинского и уругвайского производителя.Разве это по хозяйски? Да

Ну как бы..

Это как купить китайский самсунг или айфон эс или 2эс..

Почему не покупают наше?

Потому что если что то сделают, оно будет дорого, очень..

Та же конина..

Поедь в Наурзум, закажи ее на согым в августе, в декабре приедь, и зарежь сам по казахски, с прочтением молитвы..

Ну как тебе это?

Ну а гаратские, будут брать такую конину и говорить что это халяль..

Хотя кониное это мясо или буйволятина, да кто ж скажет..