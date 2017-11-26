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≡ В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.
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Муся
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 18:42
Комментарий удален модератором.

Правда
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одумайся,страна

Пока не поздно...

§ CHINOIS
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 20:16
Комментарий удален модератором.
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Правда
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задумайся страна о здоровье нации

§ 112
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7414
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правда:
теперь будем поддерживать аргентинского и уругвайского производителя.Разве это по хозяйски? Да

Ну как бы..
Это как купить китайский самсунг или айфон эс или 2эс..
Почему не покупают наше?
Потому что если что то сделают, оно будет дорого, очень..
Та же конина..
Поедь в Наурзум, закажи ее на согым в августе, в декабре приедь, и зарежь сам по казахски, с прочтением молитвы..
Ну как тебе это?
Ну а гаратские, будут брать такую конину и говорить что это халяль..
Хотя кониное это мясо или буйволятина, да кто ж скажет..
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§ JereK
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.11.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Правда:
Цитата:
Одумайся,страна

Пока не поздно...



Все, поздно, забудьте.

В статье речь идет только про конину, но из этих стран везут еще и говядину в немалых объемах. Разучились местные делать то, что у них всегда отлично получалось. Осталось только сплошное махровое воровство под соусом "возвращения к истокам".
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