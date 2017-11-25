Цитата: peshexod:

американский фастфуд, пусть и знаменитый, я считаю унизительно.

Унизительность тут ни при чем..

У Макдональса так поставлена реклама..

А то Обама и Трамп, а это властители Мира, так унижены...

Медведев по моему..

Меркель..

Ни для кого не секрет, что президенты покажут что они едят, например придумай какую нибудь Обрывотину и пусть ее пожует на глазах у вмех президент..

Да тот кто создал это Обрывотину, станет сразу долларовым миллионером, за каких то пару недель..