NG.kz Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:19 Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.

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