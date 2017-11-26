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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Ди
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна, нашли козла отпущения, чтобы от основной проблемы глаза отвели. Бред.

Сакен
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:11
Комментарий удален модератором.

Серик
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт!а не заказная статья!раскрыли преступление!ждём развязки!

Алия
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 21:22
Комментарий удален модератором.
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