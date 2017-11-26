1234567 Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #59







Отправлено: - 20:54 Вот что угодно новому главврачу онкологической больницы, статейка правда похожа на заказную, думаю кто-то хлопает в ладоши от радости. Но ничего надеюсь справедливость восторжествует. Ирина Николаевна достойный врач! Каждый совершает ошибки, проводить по 3-4 операции в день,на протяжении долгих лет, намного серьезней данной и все благополучные. Человеческий фактор, жаль что страдают невиновные люди! А те кто здесь говорит где ей место и куда идти работать, вы не знаете как сложно ей работать с пациентами, когда после всех наших гинекологов (особенно частных клиник костаная) люди с 4 стадией при смерти попадают к ней. Она золотой врач, единственный онколог-гинеколог в Костанайской области. Интересно кто теперь заведующий отделением гинекологи, если сертификата больше в области никто не имеет. Тот кто больше заплатил? Эта история намного интереснее) все не просто так.