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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Гульнара
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай Бог этой женщине вылечиться!и жить здоровой полноценной жизнью!!!

Ксения
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:10
Комментарий удален модератором.

Данияр
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.

Оксана
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:17
Комментарий удален модератором.

Татьяна
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставленное в пациентке полотенце- не самое страшное в этой истории. Здесь действительно вина больше медсестры, а не врача, и это действительно случайность, хоть и трагическая. А что действительно страшно и мерзко- что людям, нуждающимся в срочной онкологической операции, отказывают в этом по надуманной причине отсутствия свободных мест, хотя эти самые места чудесным образом появляются после платного приёма или банальной взятки, как мне рассказывал мой коллега. Это уже системная мерзость. И ещё трындец, что в течение 4 месяцев ни у одного врача, кроме одного, не хватило ума установить причину перитонита

07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
Оставленное в пациентке полотенце- не самое страшное в этой истории.

самое страшное в ЭТОЙ истории то,что для полотенец в нашей требухе места нет... а вся история не что иное как сказка НАПИСАВШЕГО,которого лавры братьев Гримм покоя лешили... потеряться может что-то,но совсем маленькое,но не полотенце...

Динара
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:00
Комментарий удален модератором.

07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Щ:
42-му медвузы в ведениии минздрава и реформы, вводимые минобразования их не касаются, прежде чем критиковать, нужно знать хотя бы азы обсуждаемого вопроса, грамотей!

а можно подробней?... я думал,что ВУЗы относятся к системе образования;хоть медицинский,хоть автодорожный,хоть авиационный...

Зауреш
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У камаровой свой кабинет,приёмы ведутся,женщины идут..... :-o

123
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:19
Комментарий удален модератором.

Мадина
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
300 миллионов,а не 300 тыс,и то здоровье уже не вернёшь!

§ Victor Yang
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
я думал,что ВУЗы относятся к системе образования;хоть медицинский,хоть автодорожный,хоть авиационный...

Медицинские и военные вузы относятся к своим ведомствам.
Цитата:
07:
потеряться может что-то,но совсем маленькое,но не полотенце...

Полотенце может быть и маленьким. Размеры же не уточняются.
Профайл

Айша
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:31
Комментарий удален модератором.

Жанна
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:41
Комментарий удален модератором.

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Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что угодно новому главврачу онкологической больницы, статейка правда похожа на заказную, думаю кто-то хлопает в ладоши от радости. Но ничего надеюсь справедливость восторжествует. Ирина Николаевна достойный врач! Каждый совершает ошибки, проводить по 3-4 операции в день,на протяжении долгих лет, намного серьезней данной и все благополучные. Человеческий фактор, жаль что страдают невиновные люди! А те кто здесь говорит где ей место и куда идти работать, вы не знаете как сложно ей работать с пациентами, когда после всех наших гинекологов (особенно частных клиник костаная) люди с 4 стадией при смерти попадают к ней. Она золотой врач, единственный онколог-гинеколог в Костанайской области. Интересно кто теперь заведующий отделением гинекологи, если сертификата больше в области никто не имеет. Тот кто больше заплатил? Эта история намного интереснее) все не просто так.
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