согласен Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания... #156







Отправлено: - 18:49 6'000'000 налогов в месяц (как ожидает аким) - это 200'000 в день.

400 человек (посетителей) в день и средний чек 1'500 тенге = 600'000.

Выручка 600'000 в день и надо из них 200'000 отдать налогами.

А еще же зп работникам, закуп "сырья", расходы на содержание + куча электричества.

И 700 миллионов вложенных надо как-то "отбить", желательно за 2-3 года.…

Что-то здесь не так. согласен на 100005 %