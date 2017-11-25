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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ Медный
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот хотя бы,

конкурент крупной сети!!! :lol: :lol:
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
итоге чего? сетуешь ничего не меняя?

Я сетую на Макдональс?
Хех..
Перечитай внимательнее и желательно не один раз мои комментарии..
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
фантазирую как 112-пустослов подаёт объяву о продаже хат...

Как идёт в налоговую и перерегистрирует своё ИП, в АО"Куриные лапки" ... постараюсь первым изыскать деньги и купить продукцию твоей фирмы

Ну мне то лучше сдать хату, и на излишки, которые будут, купить куринные либо лошадинные лапки..
Ферштейн?
Или денеры, или макдональсы..
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07
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 16:37
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ферштейн?

конечно!
СуЩность твою мы поняли :-)
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
конечно!
СуЩность твою мы п

Опять Мы..
Опять Вы, Вас, Они..
Тут тематика разговора обо мне и моей Сущности , или все таки о Макдональсе?
Я то как раз про Макдональс и нашу и вашу зависть богатым и успешным..
А ты о ком, апять аба мну?
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согласен
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6'000'000 налогов в месяц (как ожидает аким) - это 200'000 в день.
400 человек (посетителей) в день и средний чек 1'500 тенге = 600'000.
Выручка 600'000 в день и надо из них 200'000 отдать налогами.
А еще же зп работникам, закуп "сырья", расходы на содержание + куча электричества.
И 700 миллионов вложенных надо как-то "отбить", желательно за 2-3 года.…
Что-то здесь не так. согласен на 100005 %

§ CHINOIS
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индейцы когда Колумба встречали тоже с вождем выходили и улыбались:))))))
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100
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
согласен:
Что-то здесь не так. согласен на 100005 %


Даже и не пытайтесь понять. Там, возможно, очень хитрая схема, известная узкому кругу лиц. Не просто так ведь этот макдональдс к нам "продвигали".

§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Индейцы когда Колумба встречали тоже с вождем выходили и улыбались

Это не так к сожалению..
Никто никому не улыбался..
Ты еще скажи когда немцы на нас напали, советский народ улыбался..
Не нужно путать убийственные войны и геноцид, и мирное партнерство..
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§ peshexod
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3289
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 26.11.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанаю он принесет 80 рабочих мест, налоги и имидж.

Имидж могут создать АЗИАДА, EXPO если бы не воровство при подготовке, а вот когда областная исполнительная власть рекламирует американский фастфуд, пусть и знаменитый, я считаю унизительно.
И когда сам президент подает пример, то вообще слов нет.
Стыдно за страну.
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