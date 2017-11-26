Цитата: 112:

Валентин не в счет, он Хозяин, организатор..

Так вот оно что, выдал ваш секрет. Оказывается вот кто ваш Биг Босс

То то он мне изначально не нравился. Тоже и нашим и вашим. Да вас тут целая банда.

Круто завернут сюжет. Даже доктор с его опытом оперативной работы не смог вас раскусить. А ты чего сливать то всех начал? Понял что в блуду попал? Да уж. Засада. Видимо и денег потому нет, что Хозяину отмечаешься наверное. На счетчик поставил поди за какие то неверные движения. Держись. Не хнычь.