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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то неуверенность, страх, беззащитность каждого индивидуума там, в реальной жызни, переносится сюда смелостью, решительностью, большим объемом знаний и рассуждений, бескомпромисностью, сюда, на этот форум..
Но страх виден невооруженным взглядом, как людишки пытаются сбиться в кучки, "чтоб страшно не было"..
И начинается спектакль "уверенных и решительных" людей..
Тут есть и без кучек индивидуумы, но их сильно мало..
И как нам вот с этим материалом, который всего боится жыть в реалиях?
Права Диана, что в жЫзни с такими кашу не сваришь?
А стоит ли тут притворяться?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
одного у тебя один на один действительно дискутировать не получает

Конечно не получится..
Вас семеро в кучке если не ошибаюсь?
Валентин не в счет, он Хозяин, организатор..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 26.11.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какая то неуверенность, страх, беззащитность

Да хватит сопли распускать :lol: соберись. Докажи что ты мужик.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 26.11.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Валентин не в счет, он Хозяин, организатор..

Так вот оно что, выдал ваш секрет. Оказывается вот кто ваш Биг Босс :lol:
То то он мне изначально не нравился. Тоже и нашим и вашим. Да вас тут целая банда.
Круто завернут сюжет. Даже доктор с его опытом оперативной работы не смог вас раскусить. А ты чего сливать то всех начал? Понял что в блуду попал? Да уж. Засада. Видимо и денег потому нет, что Хозяину отмечаешься наверное. На счетчик поставил поди за какие то неверные движения. Держись. Не хнычь.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
соберись. Докажи что ты мужик.


Миссия не выполнима :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 16:12
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А ты чего сливать то всех начал? Понял что в блуду попал?


"А одна пиявка так насосалась крови, что начала болтать" (с) :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
одна пиявка так насосалась крови, что начала бол

Третий уже..
Где остальные?
А то директору тяжело..
Где вся "Великолепная восьмерка" по Квентину Тарантино?
Ой, фильм назывался Омерзительная восьмерка..
Директора бы играл наверняка Сэмюль Жексон..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 26.11.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А то директору тяжело..

Чего? Смотреть на твои выверты? Не смеши. Зашел, на место поставил, забыл и дальше пошел шай пить и с милыми мне людьми разговаривать о том о сем.
Цитата:
112:
Где остальные?

Ну так они предали тебя, спужались. А может им еще команды не давал Хозяин, тебя на амбразуру кинул.
:lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между прочим прикольный фильм и прекрасные актеры..



Что то я тут несравненную Женифер Ли не вижу..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати она как и Николас Коппола, взяла другую фамилию чтобы было честнее..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера пересмотрел "Совокупность лжи" гения режиссуры Ридли Скота..
Красивый и качественный фильм с Леонардо, фильм, который рассказывает что никому верить нельзя, даже своим..
А вы верьте, фанатически друг другу и держитесь там вместе..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

НАШ коллектив тебя бесит? не истери, МЫ будем не против, если ТЫ сольёшься от седа навсегда :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
МЫ будем не против, если ТЫ сольёшься

Хех..
А что так?
Мешаю ваи тут ныть и слезы проливать кучкой?
Просто интересно?
Ладно одному из вас я отказал..
А твой интерес какой?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7408
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так я и думал..
Я вскрыл нарыв в дурно пахнущем обществе, которое не привыкло слышать о том, как оно дурно пахнет и гниет снутри, боясь вырвать этот гнойник наружу и вылечить..
Правильно?
То то...
Это никому из вашей кучки не нравится..
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