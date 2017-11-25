Акиматы начали сезон сбора урожая на принудительной подписке. В ответ граждане фонтанируют эмоциями, требуют прекратить этот беспредел, грозятся пожаловаться президенту. С одной маленькой оговоркой – анонимно. Читать новость
Работаю в библиотеке, выписывают по несколько экземпляров газет местных, не НГ (подпиской занимаюсь не я, а вышестоящее руководство). При этом нет денег выписать журналы для детей, хотя очень надо. Стыдно должно быть редакторам газет, зная что их подписка не за счет популярности газеты, а за счет принудиловки. А журналисты есть очень хорошие..
но за распространение таким образом должно быть стыдно самому редактору
А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег. О чем вы кричите? Пусть ваша братия - журналисты этих изданий публично извинятся за свои издания. Они же тоже соучастники получаются. Поговорите с ними. В нашем маленьком городе все друг друга знают. Или они боятся лишиться работы? Кто-нибудь круг разорвет? Диана своей статьей? Ну а пока всем выгодно молчать! А кому-то выгодно потихоньку "кричать" за зарплату или гонорар. Но так, не громко. Правда?
копыть: Поговорите с ними. В нашем маленьком городе все друг друга знают. Или они боятся лишиться работы?
Вот так всегда - сделайте всё за нас, ведь мы такие маленькие и несчастные, а вот вы за нас бегите на баррикады, а мы потом потихоньку, за вашими спинами, будем пользоваться плодами. Падальщики... Аж пригорает насколько народ обмельчал. Есть хороший рассказ про продавца воздуха, там, по моему Энгельбрект сказал, что вымерли, увы, революционеры. Вы себя слышите вообще?
В таких ситуациях всегда возникает вопрос профсоюзов, но не "карманных". При реальном профсоюзе попробуй уволь или принудительно "подпиши"))) (аналог американских - там работодателя (любого) наизнанку профсоюз вывернет)
Диана не понимает важного политического момента в принудительном выписывании газет. Таким незамысловатым способом определяют - народ ещё можно гнуть или уже дошли до грани. Этом метод намного точнее и репрезентативнее всех опросов и статистики. К тому же ещё бесплатный и оплачивается самими "опрашиваемыми"
Ольга: Стыдно должно быть редакторам газет, зная что их подписка не за счет популярности газеты, а за счет принудиловки
Ну вы бы ещё проституток в публичном доме совестили! Или вы думаете субъект вонючего бизнеса от угрызений совести подарит бюджетникам качественные детские книги и украденный акиматскими чинушами главный книжный магазин выкупит?
Цитата:
копыть: А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег.
Мне эта чудаковатая история напоминает, как недавно нашли племя дикарей, которое молилось пустой бутылке от Кока-Колы. Ну типа над дикарями пролетал американский почтовый самолет в середине двадцатого века и пилот выбросил пустую бутылку от Колы, которую нашли дикари и стали ей молиться. Через полвека уже никто не помнил зачем, но дикари так и продолжали молиться бутылке. Их отцы молились, и даже деды молились и они будут. Неизвестно зачем, но будут! Так и эти. Давно уже можно после феерических реконструкций улиц усомниться в адекватности акунамататов, но они будут продолжать выписывать эту туалетную бумагу субъекта бизнеса, потому как так положено кем-то в прошлом.
Цитата:
112: На дизельном сами они получали малосемейки и келишевали с нашими отчислениями..
А вот кстати и талантливый журнались для этого субъекта бизнеса! Марик! Ты рожден для этих газет! Иди в редахцию!
Согласен с автором. Нытики, трусливые и разрозненные, сами виноваты во всем. У одних желание глубже лизнуть превышает чувство собственного достоинства, вторые понимают, что как специалисты на рынке труда они абсолютный нуль, но предпочитают молча терпеть, чем заниматься саморазвитием и обучением. Лениво им, лучше в танчики гонять в свободное время. Договориться такие между собой не смогут никогда, так что общество в целом совсем не готово к переменам. И не будет готово еще очень долго.
семь лет назад, когда я покидал Казахстан, одним из последних написанных и принятых мной материалов был как раз о принудительной подписке....как вижу, за 7 лет них...в смысле ничего совсем не изменилось. а народ все терпит. ну что ж терпите, Бог вам в помощь....
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