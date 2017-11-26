/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.
Читать новость

Муся
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 18:42
Комментарий удален модератором.

Правда
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одумайся,страна

Пока не поздно...
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 226
Пользователей: 2
Всего: 228

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх