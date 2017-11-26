NG.kz В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 03:39 В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.

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