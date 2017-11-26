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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Гульнара
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дай Бог этой женщине вылечиться!и жить здоровой полноценной жизнью!!!

Ксения
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:10
Комментарий удален модератором.

Данияр
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.

Оксана
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:17
Комментарий удален модератором.

Татьяна
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оставленное в пациентке полотенце- не самое страшное в этой истории. Здесь действительно вина больше медсестры, а не врача, и это действительно случайность, хоть и трагическая. А что действительно страшно и мерзко- что людям, нуждающимся в срочной онкологической операции, отказывают в этом по надуманной причине отсутствия свободных мест, хотя эти самые места чудесным образом появляются после платного приёма или банальной взятки, как мне рассказывал мой коллега. Это уже системная мерзость. И ещё трындец, что в течение 4 месяцев ни у одного врача, кроме одного, не хватило ума установить причину перитонита

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 19:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 20:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 20:03
Комментарий проходит проверку.
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Страница 4 из 4«1234
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