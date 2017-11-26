Татьяна Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #49







Отправлено: - 19:37 Оставленное в пациентке полотенце- не самое страшное в этой истории. Здесь действительно вина больше медсестры, а не врача, и это действительно случайность, хоть и трагическая. А что действительно страшно и мерзко- что людям, нуждающимся в срочной онкологической операции, отказывают в этом по надуманной причине отсутствия свободных мест, хотя эти самые места чудесным образом появляются после платного приёма или банальной взятки, как мне рассказывал мой коллега. Это уже системная мерзость. И ещё трындец, что в течение 4 месяцев ни у одного врача, кроме одного, не хватило ума установить причину перитонита