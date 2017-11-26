Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9009







Отправлено: - 18:45 Цитата: drakon:

посещаемость. А потом -подумал,да ну на...

Холодно,ветер на улице.Темпеоатура +5 А я ездил в близлежащий " Ашан " , посещаемость не очень , и температура -4 С , по автомобильному термометру , в отличие от Москвы снега , много прямо как под НГ в Кустанае , даже в лес не особо заедешь .