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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 601 из 602«1...599600601602»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Бедно живете. :lol: И без запасов. :lol:

Вот нашёл в кладовке масло из Грецкого

Ореха. Читал тут в НГ,что у вас тоже
в Фёдоровке,его Прессуют. Где орехи-
берёте?... :lol: :oops: :-x
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07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Где орехи-
берёте?... :lol: :oops: :-x

где,где... не в караганде же... грецкие орехи,растут в греции,арахисовые в аравии... тока орехи "арабика" растут на корейских огородах в Кустанае... :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
частично
Не частично !
;-) На ВСЕХ этикетках , в магазинах , ещё раз повторяю в МАГАЗИНАХ , а не на товаре , :-o " за железным занавесом " , цена в кг \литрах обязательна . :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
на "ты".
Воспитание школы №12 ( угол Ленина , Советской ) не позволяет .
:lol: " Тыкать " - на других сайтах и форумах , тут благопристойно всё , не к лицу мне ;-) грубить . :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
корейских огородах в
Тебе как уроженцу , тех окрестностей видней
:lol: , или ошибаюсь ? 8-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел съездить в наш Мак,городской,посмотреть
на цены,посещаемость. А потом -подумал,да ну на...
Холодно,ветер на улице.Темпеоатура +5...
Пожарил картошку с мясом,водочку,огурчики-

достал.Пообедали.Теперь можно - вздремнуть...
В МаК,он за городом,время ещё - будет... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
ещё раз повторяю в МАГАЗИНАХ

Завтра-посмотрю.Никогда внимания не обращал... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На том копчёном мясе , на этикетке , указано сколько всего "напихали " на 100 гр продукта , и так на всех этикетках то же . В Чехии в процентах указывают подобное .
;-)

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
посещаемость. А потом -подумал,да ну на...
Холодно,ветер на улице.Темпеоатура +5
А я ездил в близлежащий " Ашан " , посещаемость не очень , и температура -4 С , по автомобильному термометру , в отличие от Москвы снега , много прямо как под НГ в Кустанае , даже в лес не особо заедешь .

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пожарил картошку с мясом,

А мясо оно где? :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12717
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А мясо оно где? :lol:

Лилли, ты или мышкой - кликни по фото,
или надень очки и протри монитор.
А мясо - в картошке... :lol: :-o :-P
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 19:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 19:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 19:37
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.11.17 - 19:42
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 601 из 602«1...599600601602»
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