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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Родитель
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж!Вторая поликлиника-это разговор особый. Не дай Бог туда обращаться.

тырц-пырц
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кирилл:
Правильно! я то же так считаю, врач здесь не причем, этих надо сажать.

Как раз-таки, причем. Одни выпускают не специалистов, а вторсырье, другие только контролировать по разнарядке или показательно умеют, другие ничему учиться не хотят: "и так сойдет!"
"...Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных культурных учреждениях: в зеркальном театре ''Эрмитаж'', в Третьяковской галерее, в филармонии."
Г.Жеглов

Кирилл
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 16:07
Комментарий удален модератором.

07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
каждый ошибается , ничего с этим не поделаешь , надеюсь наберется опыту и не допустят ошибок , не надо строго судить

ну вапщета в операционных блоках,вафельных,или других каких полотенец,априори не должно быть... да и вааще белых вещей... ЗЕЛЁНЫЕ должны быть! патамушто,пропитавшись кровью они в свете ламп выглядят чёрными,и их никак неможно просмотреть... хотя в странах,прыгаающим по десятилетиям,всё может быть...

§ 112
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7405
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в Америках миллионы долларов за это бы отплатили..
Ради денег стоит потрудиться..
Потом уехать в тот же Израиль на эти деньги на лечение..
Так что уже ничего не вернуть, но бабла состричь очень даже нужно..
Профайл

07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Понятно, что все там в операционном поле пропитывается кровью и потому становится незаметным, но полотенце будет заметно даже за счёт своего объема, это ведь не салфеточка!

скорее всего и была салфетка,скроенная из полотенца(полотенце порванное на лоскутки)... пострадавшая же упоминает о каких-то нитках,удаляемых у неё во время перевязок...
ну а по колено в крови,в ОП блоках уже давно не ходят... склизко,штобы небыло... :-)

07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 16:20
Комментарий удален модератором.

Инга
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 16:29
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где нормальные врачи, если в выпускники в основном троечники!!!!!!!!!!

* КГСПС
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.11.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

https://i.mycdn.me/image?id=863125669106&t=3&plc=WEB&tkn=*bIjlTthsu9YqGn-mqK6Y9W9s3JA
Профайл

Гость
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, да поймите вы, это не единичный случай, это с каждым третьим такое в онкогинегологии творится!!и ладно если бы действительно люди погибали от диагнозов, когда 4 степень к примеру, а то совсем от других причин!!! Вот от такой ХАЛАТНОСТИ!!!!!

Анатолий
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну наконец-то у нас появляются настоящие журналисткие расследования. а то минздрав разводит руками. онкодиспансер разводит руками. а люди мучаются.
в итоге- уволили сотрудницу , которая накосячила , а больше и нет никого. увольнять плохих сотрудников или пнпвоспитывать надо было раньше.

Карамерген
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
где нормальные врачи, если в выпускники в основном троечники!!!!!!!!!!

Откуда им быть если нормальных преподавателей после шаяхметовских реформ не осталось. Как и нормальных, образовательных программ. На виновника этого упадка образования можете полюбоваться перед обл. роддомом. Все вопросы отпадут)

Сауле
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 18:50
Комментарий удален модератором.

Щ
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
42-му медвузы в ведениии минздрава и реформы, вводимые минобразования их не касаются, прежде чем критиковать, нужно знать хотя бы азы обсуждаемого вопроса, грамотей!
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