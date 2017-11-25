112 Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания... #155





(Пользователи) Сообщений: 7405

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:39 Цитата: Медный:

конечно!

СуЩность твою мы п

Опять Мы..

Опять Вы, Вас, Они..

Тут тематика разговора обо мне и моей Сущности , или все таки о Макдональсе?

Я то как раз про Макдональс и нашу и вашу зависть богатым и успешным..

А ты о ком, апять аба мну?