drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9001





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12714

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 Цитата: Директор Пляжа:

Бедно живете. И без запасов. Бедно живете.И без запасов.

Вот нашёл в кладовке масло из Грецкого



Ореха. Читал тут в НГ,что у вас тоже

в Фёдоровке,его Прессуют. Где орехи-

берёте?...