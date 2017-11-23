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§ NG.kz
На пути к «народному правительству»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 ноября в Астане прошел первый мажилис общественных советов. Новые формирования созданы в начале 2016 года, делегаты собрались для подведения первых итогов их почти двухлетней деятельности. Своими впечатлениями от форума поделился с «НГ» секретарь общественного совета Костанайской области Валерий ВИШНИЧЕНКО.
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07
Re: На пути к «народному правительству»




Отправлено: 23.11.17 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа,если вы себя счтаете людьми,которых не коснулась болезнь Альцгеймера,то мне за вас стыдно! Но если вас коснулись её разрушительные метостазы,то я готов и извиниться... О чём ботаете? Какие советы?какие функции?какие воздействия?какие результаты? Пойдите,займитесь внуками... Дайте вашим детям свободы в поиске работы. Дайте вашим детям возможность сэкономить на детских садах. Научите ваших внуков человеческой речи,взамен форумным сленгам...
Хотя,я может и заблуждаюсь... И вам вся эта мышиная возня нужна как средство пополнения собственного кармана! Или?

§ сайлау курманов
Re: На пути к «народному правительству»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
последний абзац прочитайте очень внимательно и делайте выводы , страна погрязла в подхалимаже и лизоблюдстве , кто похвалит свое руководство и еще выше ,надолго обеспечен своим благополучием , а это нездоровый фактор , тут о здоровой полемике, споре и предъявления своей точки зрения с доказательствами не может быть и речи
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госмть
Re: На пути к «народному правительству»




Отправлено: 26.11.17 - 17:32
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: На пути к «народному правительству»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А наши Баян Есентаева и Димаш Кудайбергенов уже возглавили эти советы?
Как Алла Пугачева?
И где там наши спортики, певцы, дзюдоисты?
Уже давно нужно создать общественный совет из богатых и успешных, парочку олигархов еще, одного из них, который купил пол Парижа, и все, дело сделано..
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