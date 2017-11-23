07 Re: На пути к «народному правительству» #1







Отправлено: - 01:59 Господа,если вы себя счтаете людьми,которых не коснулась болезнь Альцгеймера,то мне за вас стыдно! Но если вас коснулись её разрушительные метостазы,то я готов и извиниться... О чём ботаете? Какие советы?какие функции?какие воздействия?какие результаты? Пойдите,займитесь внуками... Дайте вашим детям свободы в поиске работы. Дайте вашим детям возможность сэкономить на детских садах. Научите ваших внуков человеческой речи,взамен форумным сленгам...

Хотя,я может и заблуждаюсь... И вам вся эта мышиная возня нужна как средство пополнения собственного кармана! Или?