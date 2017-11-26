Народный контроль Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и... #17







Отправлено: - 13:26 Сколько сразу НАПОЛЕОНОВ повылазило!Во истину "На нашем поле,каждый суслик-АГРОНОМ!"

Прежде, чем обсуждать соринки об Казахстане

Не забываете про свой лeсоповал.

Уморили,782,1 тонны

Хотите попробовать австралийского барашка, китайского кролика или французского цыпленка? Не волнуйтесь, ехать никуда не надо – все это поставляется в Россию, причем в некоторых случаях больше шансов купить зарубежное, чем отечественное. Число стран, кормящих нас мясом, измеряется десятками – от ближайших соседей вроде Украины и Литвы до Латинской Америки и Австралии. Доли импорта у всех видов мяса разные: при покупке курицы и свинины (или изделий из них) шанс наткнуться на импорт – один из пяти. Во всех остальных случаях вероятность будет выше.