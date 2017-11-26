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≡ В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.
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§ yeti91
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.11.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мясо брекитированое,типа ножек буша,дешевое что бы прокормить бедное население страны.оно поступает только в бедные страны.
Профайл

Директор Пляжа
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
В Белорусь завозят картофель

Для реэкспорта нам же. :lol:
Цитата:
Николай:
Своего картофеля не хватает.

Никудышное оправдание, своей глупости сказанной. Сначала глянь сколько они его в Европу и Россию экспортируют. Дешевый вброс.

Народный контроль
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сразу НАПОЛЕОНОВ повылазило!Во истину "На нашем поле,каждый суслик-АГРОНОМ!"
Прежде, чем обсуждать соринки об Казахстане
Не забываете про свой лeсоповал.
Уморили,782,1 тонны
Хотите попробовать австралийского барашка, китайского кролика или французского цыпленка? Не волнуйтесь, ехать никуда не надо – все это поставляется в Россию, причем в некоторых случаях больше шансов купить зарубежное, чем отечественное. Число стран, кормящих нас мясом, измеряется десятками – от ближайших соседей вроде Украины и Литвы до Латинской Америки и Австралии. Доли импорта у всех видов мяса разные: при покупке курицы и свинины (или изделий из них) шанс наткнуться на импорт – один из пяти. Во всех остальных случаях вероятность будет выше.

Товарищ Ын
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ввозимое мясо с доставкой за 10 тысяч км. - 650 тенге 1 кг.
Наше проданное на месте мясо - 1350 тенге 1 кг.

Без комментариев! :lol:

Народный контроль
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Никудышное оправдание, своей глупости сказанной. Сначала глянь сколько они его в Европу и Россию экспортируют. Дешевый вброс.

Опять нож в спину? Вот так они к соседям братьям славянам относятся!

* 112
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну на колбасу наверно завозят.
На согым то ясен перец, режут кобылицу сами..
Профайл

555
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане толком ничего не производят НО воровать умеют,надо в кз открыть "институт по воровству и корупции"сделать эдакое подобие кэмбриджа.первый в мире,казахстан впереди планеты всей,и т.д и т.п

Директор Пляжа
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
причем в некоторых случаях больше шансов купить зарубежное, чем отечественное.

Цитата:
Народный контроль:
шанс наткнуться на импорт – один из пяти.

Ты когда эту туфту с интернета тыришь, сама хоть читай что выкладываешь. Цитата:
Народный контроль:
Число стран, кормящих нас мясом, измеряется десятками

Нас да :lol: казахстанцев.

Директор Пляжа
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Опять нож в спину?

Чот я не понял, где ты в экспорте картофеля это увидела. Уже накатила? :lol:

Народный контроль
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 15:02
Комментарий удален модератором.

позор
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 15:20
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 17:20
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.11.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
А наш Президент и правительство знают об этом ?

Нет, только утром узнали, когда проснулись! :lol:
Профайл

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 18:12
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