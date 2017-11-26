КГСПС Re: Ономастические бои в Шымкенте #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 228

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:17 Цитата: 123:



Поступок советника Генерального прокурора РК Нургуль Карагойшиной, не пожелавшей отвечать на вопрос русскоязычного журналиста на официальном языке, вызвал одобрение казахских СМИ.



Как сообщил корреспондент Baq.kz, инцидент произошел в ходе брифинга в Службе центральных коммуникации.



«Поскольку тема нашего сегодняшнего разговора «Руxани жаңғыру», то есть Духовная модернизация, я хочу провести брифинг на казахском языке. Если позволите, на вопросы, заданные на русском языке, будем отвечать на государственном, то есть казахском языке, потом можете сами перевести. Потому что, как вы сами понимаете, когда мы говорим «Руxани жаңғыру», подразумеваем интересы государства, интересы нации. Когда мы готовили это мероприятие, нужно было через пресс-службу сообщить об одной проблеме. Поскольку мы затронули тему духовного обновления,



мы должны показать и доказать делом, что сами начали духовно обновляться

Сегодняшнее мероприятие, организованное в вашем учреждении (в Службе центральных коммуникации — автор), мы хотим провести на государственом языке», — сказала Нургуль Карагойшина.





Нургуль Карагойшина фото СЦК



Она не стала скрывать, что подобное мероприятия в СЦК проводится впервые.



В конце брифинга один из русскоязычных журналистов попросил Нургуль Карагойшину ответить на свой вопрос на официальном языке. Однако чиновник отказалась выполнить его просьбу.



Среди прокуроров Казахстана искали знатоков казахского языка





«Все мероприятия, проводимые на русском языке, казахскоязычные журналисты как-то освещали — сами переводили все выступления на казахский язык. Мы захотели, чтобы и вы (русскоязычные журналисты — автор) попробовали сделать то же самое. Сказать честно, мне как-то неудобно говорить на другом языке, поскольку являюсь вашим коллегой и до этого времени занималась проблемами языка», — сказала Нургуль Карагойшина.



Также она рассказала, насколько сотрудники Генеральной прокуратуры овладели государственным языком.



«Прокуратура – уже сформированный орган, со своими традициями. У нас работают прокуроры, способные рассматривать поступающие к нам документы и корреспонденцию на двух языках. Думаю, что нынешние изменения в работе прокуратуры отчетливо видны от того, насколько свободно владеет двумя языками наш руководитель.



Прокурор ответил казахстанке на латинице





Требования изменились, сегодня предпочтения отдается тем сотрудникам, которые владеют несколькими языками, в том числе государственным. В нынешнюю эпоху, когда везде царит конкуренция, каждый хочет показать себя с лучшей стороны, занять хорошую должность и желательно на государственной службе.



Прокурор в первую очередь обязан владеть государственным языком

Подавляющее большинство сотрудников, 80%, хорошо владеют казахским языком», — отметила советник генерального прокурора.



Кроме того, Нургуль Карагойшина не стала скрывать, что регистрация документов, поступающих в органы прокуратуры, ведется на русском языке. Тому есть объективные причины.



«Потому что заявители зачастую свои заявления пишут на русском языке. Пока мы сами лично не начнем как народ, как нация писать свои заявления и жалобы на казахском языке, то и ответы будете получать на языке обращения, то есть на русском – таковы требования закона. Поэтому наша связь должна быть двусторонней», — резюмировала свою речь чиновник».