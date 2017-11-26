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§ NG.kz
Ономастические бои в Шымкенте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда увидел- офигел! Оказывается не мы одни... Юг тоже лихорадкой ономастической захватило... АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Шымкентцы не очень довольны ономастическим бумом в городе. Однако в планах у городского руководства переименовать или дать новые названия еще 73 улицам, пишет сайт Otyrar.kz.
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123
Re: Ономастические бои в Шымкенте




Отправлено: 26.11.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и жизнь у всех сразу наладится, такое ощущение что все решения, как в школе, принимают двоишники!

§ сайлау курманов
Re: Ономастические бои в Шымкенте
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто помнит как по ТВ в далекие 80-е годы Кашпировского и Чумака , так сказали это было чтоб отвлечь население от текущих проблем , мне кажется это из этой категории трюков чтоб народ отвлечь от сегодняшней действительности , прямо эпидемия какая то
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§ yudjin
Re: Ономастические бои в Шымкенте
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4909
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в детском саду пи..ми мерились, потом железными корытами, на тоях шубами и бриллиантами, теперь очередь дошла до названий улиц в честь родственников.
А акимататам впору ономастическое соревнование объявлять с вручением вымпела:
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§ yeti91
Re: Ономастические бои в Шымкенте
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.11.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже пора узаконить как "красивые номера в жп продают", назвал улицу своей фамилией 3000$ за 100 метров.и готово

[Исправлено: yeti91, 26.11.2017 - 11:52]
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§ Грибоедов
Re: Ономастические бои в Шымкенте
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 703
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 26.11.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно что в Мышкенте нет улицы Грибоедова, а ведь я там бывал проездом, кумысу испивал...
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* 112
Re: Ономастические бои в Шымкенте
112


(Пользователи)
Сообщений: 7403
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам то че за них переживать..
У них лето, тепло, денег валом, пусть делают что хотят, это их Родина..
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Товарищ Ын
Re: Ономастические бои в Шымкенте




Отправлено: 26.11.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то эпидемия идёт не только в Костанае и Шымкенте. Та же история и в Павлодаре, и в Петропавловске и в Алматы. Короче везде по стране. Сразу, как по команде.
От чего то усиленно отвлекают. Узнать бы от чего.
Так что готовьте тугрики на повышение налогов и на замену документов, на нотариусов. :-)

Народный контроль
Re: Ономастические бои в Шымкенте




Отправлено: 26.11.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Ономастические бои в Шымкенте
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.11.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
39 улиц — с морально устаревшими названиями.///Многим из нас родители дали имена, которые сейчас тоже можно назвать морально устаревшими, так теперь менять что ли. Как вообще можно использовать такой критерий при переименовании, это же не холодильник или телевизор.
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§ КГСПС
Re: Ономастические бои в Шымкенте
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.11.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:

Поступок советника Генерального прокурора РК Нургуль Карагойшиной, не пожелавшей отвечать на вопрос русскоязычного журналиста на официальном языке, вызвал одобрение казахских СМИ.

Как сообщил корреспондент Baq.kz, инцидент произошел в ходе брифинга в Службе центральных коммуникации.

«Поскольку тема нашего сегодняшнего разговора «Руxани жаңғыру», то есть Духовная модернизация, я хочу провести брифинг на казахском языке. Если позволите, на вопросы, заданные на русском языке, будем отвечать на государственном, то есть казахском языке, потом можете сами перевести. Потому что, как вы сами понимаете, когда мы говорим «Руxани жаңғыру», подразумеваем интересы государства, интересы нации. Когда мы готовили это мероприятие, нужно было через пресс-службу сообщить об одной проблеме. Поскольку мы затронули тему духовного обновления,

мы должны показать и доказать делом, что сами начали духовно обновляться
Сегодняшнее мероприятие, организованное в вашем учреждении (в Службе центральных коммуникации — автор), мы хотим провести на государственом языке», — сказала Нургуль Карагойшина.


Нургуль Карагойшина фото СЦК

Она не стала скрывать, что подобное мероприятия в СЦК проводится впервые.

В конце брифинга один из русскоязычных журналистов попросил Нургуль Карагойшину ответить на свой вопрос на официальном языке. Однако чиновник отказалась выполнить его просьбу.

Среди прокуроров Казахстана искали знатоков казахского языка


«Все мероприятия, проводимые на русском языке, казахскоязычные журналисты как-то освещали — сами переводили все выступления на казахский язык. Мы захотели, чтобы и вы (русскоязычные журналисты — автор) попробовали сделать то же самое. Сказать честно, мне как-то неудобно говорить на другом языке, поскольку являюсь вашим коллегой и до этого времени занималась проблемами языка», — сказала Нургуль Карагойшина.

Также она рассказала, насколько сотрудники Генеральной прокуратуры овладели государственным языком.

«Прокуратура – уже сформированный орган, со своими традициями. У нас работают прокуроры, способные рассматривать поступающие к нам документы и корреспонденцию на двух языках. Думаю, что нынешние изменения в работе прокуратуры отчетливо видны от того, насколько свободно владеет двумя языками наш руководитель.

Прокурор ответил казахстанке на латинице


Требования изменились, сегодня предпочтения отдается тем сотрудникам, которые владеют несколькими языками, в том числе государственным. В нынешнюю эпоху, когда везде царит конкуренция, каждый хочет показать себя с лучшей стороны, занять хорошую должность и желательно на государственной службе.

Прокурор в первую очередь обязан владеть государственным языком
Подавляющее большинство сотрудников, 80%, хорошо владеют казахским языком», — отметила советник генерального прокурора.

Кроме того, Нургуль Карагойшина не стала скрывать, что регистрация документов, поступающих в органы прокуратуры, ведется на русском языке. Тому есть объективные причины.

«Потому что заявители зачастую свои заявления пишут на русском языке. Пока мы сами лично не начнем как народ, как нация писать свои заявления и жалобы на казахском языке, то и ответы будете получать на языке обращения, то есть на русском – таковы требования закона. Поэтому наша связь должна быть двусторонней», — резюмировала свою речь чиновник».
Профайл

осведомленный
Re: Ономастические бои в Шымкенте




Отправлено: 26.11.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
готовьте тугрики

страной не ошиблись? мы живем в Казахстане, вы не знаю где, единица РК - тенге.

Гость
Ономастические бои в Шымкенте




Отправлено: 26.11.17 - 18:00
Комментарий проходит проверку.
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