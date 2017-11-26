Цитата: Народный контроль:

Большой объём угля отправляется на Украину и Китай! !

///////// ты контроль... Цитата: «Вообще, товарный рынок угля нерегулируемый. То есть, государство не устанавливает цены, в отличие от той же сферы энергоснабжения. Здесь цена устанавливается самими участниками отношений. ключевое словосочетание " цена устанавливается самими участниками отношений"... т.е. не накладными расходами каждая добывающая контора руководствуется,а все /несколько руководствуются СГОВОРОМ....



[Исправлено: DrDjekel, 26.11.2017 - 16:00]