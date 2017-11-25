|Цитата:
112:
бешбармак, и даже борщ, который для беременных,
правильно говорить: пешпармах, порсч, перемених
Цитата:
112:
Сам бы я раз в неделю ходил в ресторан как Дора, все дело только в том что денег нет..
Скорее это наша зависть играет, ведь мы сами же ничего не хотим производить, ни мяса, ни пшеницы, ни курочек, чтобы наши детишки хорошо питались..
И теперь вот нам завистно что кто то занял эту нишу какими то пирошками..
Сам то понял что сказал?
1 МЫ? ничего не попутал? какие мы? у тебя есть только ТЫ! Что ты за нами прячешься?
2 Теперь касательно всего высказывания: Зачем завидуешь? брось сдавать квартиры и переходи в производственный сектор.
по твоему мнению у тебя нет денег и им неоткуда взяться чтобы - пожрат. Но они есть у нас чтобы наладить производственные циклы... но мы (те кто работают за 50-70к) просто не желаем.
Да ты бредишь!