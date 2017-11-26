Цитата: amduscias:

Понятно, что все там в операционном поле пропитывается кровью и потому становится незаметным, но полотенце будет заметно даже за счёт своего объема, это ведь не салфеточка!

скорее всего и была салфетка,скроенная из полотенца(полотенце порванное на лоскутки)... пострадавшая же упоминает о каких-то нитках,удаляемых у неё во время перевязок...

ну а по колено в крови,в ОП блоках уже давно не ходят... склизко,штобы небыло...