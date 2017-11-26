Директор Пляжа Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8996







Отправлено: - 14:09 Цитата: elektron:



Везет вам, что ушли времена ВКП'б, а то бы большинство получили строгий выговор с занесением. Хотя думаю наш НУРОТАН скоро придет к этому. Пора уже "сухой закон" вводить в обществе и на форуме тоже. Буду писать петицию ОК, что бы барьеры тут ставили выпивохам и дебоширам.

Да, Дракош, а тебе предлагаю деревеньку сделать образцово-показательной в этом плане. Рупором здорового образа жизни и благочестия. Аминь.