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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 10 из 11«1...891011»
§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ Добринцофф
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5581
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.11.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
пример, идете вы вчетвером в макдак отдаете по 2000 на каждого за булочку с бутылочкой химической жидкости и рады,что отдали за полиграфию, затраты на строительство и картонки три четверти из 2000,т.е. 1500тг, соответственно себестоимость булочки и спрайта 500 тг.

Вы можете купить булочку и бутылочку спрайта в ближайшем продуктовом магазине и скушать всё это прям на крылечке,тогда ещё дешевле будет.
Цитата:
Денис:
а теперь представьте собрались вы вчетвером покушать в приличной атмосфере. заказываете такси за 1000 туда и 1000 обратно до харчевни на рудненской трассе

Ого ну чё-то вы разгулялись совсем 1000 туда 1000 обратно,кстати вас не смущает ,что себестоимость поездки в одну строну тенге 500,а остальное сволочь таксист себе на карман ложит?
Цитата:
Денис:
и все за 2000*4 человека+2000 на поездку 40 минут туда -обратно. вот и оцените сеьестоимость макдака...

Мне вообще например никуда ехать не надо ,что-бы приготовить шашлык с мяса которое я сам выберу,это как бы разные вещи шашлыки дома,кафе на рудненской трассе и "мак" в центре города.

[Исправлено: Добринцофф, 26.11.2017 - 12:31]
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Народный контроль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 13:39
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7399
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Кстати, 112, а где фото и видео твоего

Мой макдональс сейчас..
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Вермишель Макарон
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насмешили. А что Макдональдс - здание какого-то государственного значения, что присутствуют оба Акима?

§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7399
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
заказываете такси за 1000 туда и 1000 обратно до харчевни на рудненской трассе. отдаете свои 2000 каждый за огромные порции шашлыка,лю

Туда на такси не ездят.
Не видел еще такого, у всех машины свои и в основном там почему то жЫпы..
Вот их то и попытается Макдональс немного оттянуть на себя..
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7399
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С другой стороны если дома жрачки нет, пошел например не колбасу купил, а сходил в Макдональс..
Не секрет что и плов, и супы, и бешбармак, и даже борщ, который для беременных, как тут говорят, это все надоедает..
Мы например стабильно раз или два в неделю набираем детишкам денеры, почему бы и нет?
Сам бы я раз в неделю ходил в ресторан как Дора, все дело только в том что денег нет..
Скорее это наша зависть играет, ведь мы сами же ничего не хотим производить, ни мяса, ни пшеницы, ни курочек, чтобы наши детишки хорошо питались..
И теперь вот нам завистно что кто то занял эту нишу какими то пирошками..
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Денис
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 14:26
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Твое однообразие пищевое уже десятки раз видели. Разговор был о другом.

§ Гений
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Гений


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 15.04.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В спорт баре по адресу Дулатова 62 бургер большой (говядина)и фри стоит 1050 тенге , придите и попробуйте (не реклама )просто сам пробовал :-) Всем добра
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§ Медный
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
бешбармак, и даже борщ, который для беременных,

правильно говорить: пешпармах, порсч, перемених ;-) :lol:

Цитата:
112:
Сам бы я раз в неделю ходил в ресторан как Дора, все дело только в том что денег нет..
Скорее это наша зависть играет, ведь мы сами же ничего не хотим производить, ни мяса, ни пшеницы, ни курочек, чтобы наши детишки хорошо питались..
И теперь вот нам завистно что кто то занял эту нишу какими то пирошками..

Сам то понял что сказал?
1 МЫ? ничего не попутал? какие мы? у тебя есть только ТЫ! Что ты за нами прячешься?
2 Теперь касательно всего высказывания: Зачем завидуешь? брось сдавать квартиры и переходи в производственный сектор.
по твоему мнению у тебя нет денег и им неоткуда взяться чтобы - пожрат. Но они есть у нас чтобы наладить производственные циклы... :lol: :lol: но мы (те кто работают за 50-70к) просто не желаем.
Да ты бредишь! :lol:
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7399
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Сам то понял что сказал?
1 МЫ? ничего не попутал? какие мы? у тебя есть только ТЫ!

Нет..
Говоря мы, имею ввиду всех нас тут завидующих и тебе в том числе..
Которые не производят, не выращивают коровушек, не растят курочек..
Кроме бесполезных котов себе как игрушку..
Так что я как раз то с хорошей и здравой самокритикой выступаю..
Ты же этого не приемлешь..
Со своими такими же тут..
Но такими же со мной одинаковыми..
Вы критику не любите?
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7399
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Твое однообразие пищевое уже десятки раз видели. Разговор был о другом.

О чем же?
У каждого свой Макдональс..
Когда элементарно по работе не успеваешь ничего сварганить..
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7399
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот хотя бы, сделайте что то у себя дома, зачем смотреть в чужую кухню и осуждать зачем то?
Например у меня сейчас будут мои маленькие макдональсики и?



И мне по барабану кто там и чего делает в ресторанах , но осуждать их не стану..
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§ Медный
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так что я как раз то с хорошей и здравой самокритикой выступаю..
Ты же этого не приемлешь..

Чего этого? самокритику? тебе то откуда знать? не сочиняй. Самокритика для самого себя, а на публику это показуха...
В итоге чего? сетуешь ничего не меняя? :lol:
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§ Медный
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.11.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже фантазирую как 112-пустослов подаёт объяву о продаже хат...
:lol: :lol:
Как идёт в налоговую и перерегистрирует своё ИП, в АО"Куриные лапки" ... постараюсь первым изыскать деньги и купить продукцию твоей фирмы 8-)
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