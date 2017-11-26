Цитата: Вайпер .:



Там на этикетке , ниже стоимость одного литра , по нему и определяем . Там на этикетке , ниже стоимость одного литра , по нему и определяем .

Обследовал все свои - запасы.Нигде ничего

не нашёл. Только адну упаковку в холодильнике



мясо,копчённое-по Крестьянски

1.Вес нетто - в упаковке

2.Стоимость мяса

3.Вес 1 килограмма

Раньше просто не обращал на это - внимания.

Так что,Вайпер частично - прав...