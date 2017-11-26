объективно Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #21







Отправлено: - 14:18 Как это простить? Женщина осталась калекой на всю жизнь, ну и лицемерие. Халатность однозначно имеет место, так как допущена техническая погрешность во время операции. И после привлечения к уголовной ответственности, потерпевшей следует взять копию решения суда и обратиться с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства и взыскать материальный и моральный вред и это не миллион, а миллионы с учетом средств необходимых для восстановления здоровья. Короче надо найти хорошего юриста и завернуть так, чтобы на всю жизнь хватило, как и потерпевшей.