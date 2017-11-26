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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Гость
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 13:24
Комментарий удален модератором.

Ди
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в коем случае не защищаю Комарову, но зачем же рубить сгоряча. У каждого врача есть свое маленькое кладбище, это факт. Сама то операция прошла успешно, а это уже больше я считаю не ее вина.

Карамерген
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
???? Готовы с себя начать ?
Дык ить это.. Сайлау-то мужик. Чего ему будет лечить Комарова - гинеколог?))))

не надо обижаться
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Оно, конечно, и ̶п̶р̶о̶ ̶с̶т̶а̶р̶у̶х̶у̶ ̶б̶ы̶в̶а̶е̶т̶ ̶п̶о̶р̶н̶у̶х̶а̶ на старуху бывает проруха, но тут жизнь человека искалечена и, скорее всего, её лишат права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.

скорее всего выедет за пределы РК на пмж, с обидой на всех нас, возможно потом будет на сайтах осуждать нас, что не дали ей работать, вот так обычно все заканчивается.

...
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Образование развалили. Потом ещё платить надо хорошо врачам, чтобы лучшие работали и не в чем не нуждались

Мария
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могла и не раздувать, простить, все же свой.

объективно
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это простить? Женщина осталась калекой на всю жизнь, ну и лицемерие. Халатность однозначно имеет место, так как допущена техническая погрешность во время операции. И после привлечения к уголовной ответственности, потерпевшей следует взять копию решения суда и обратиться с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства и взыскать материальный и моральный вред и это не миллион, а миллионы с учетом средств необходимых для восстановления здоровья. Короче надо найти хорошего юриста и завернуть так, чтобы на всю жизнь хватило, как и потерпевшей.

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 14:29
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
112


(Пользователи)
Сообщений: 7390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:44
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