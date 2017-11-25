Цитата: Денис:

пример, идете вы вчетвером в макдак отдаете по 2000 на каждого за булочку с бутылочкой химической жидкости и рады,что отдали за полиграфию, затраты на строительство и картонки три четверти из 2000,т.е. 1500тг, соответственно себестоимость булочки и спрайта 500 тг.

Вы можете купить булочку и бутылочку спрайта в ближайшем продуктовом магазине и скушать всё это прям на крылечке,тогда ещё дешевле будет.

Цитата: Денис:

а теперь представьте собрались вы вчетвером покушать в приличной атмосфере. заказываете такси за 1000 туда и 1000 обратно до харчевни на рудненской трассе

Ого ну чё-то вы разгулялись совсем 1000 туда 1000 обратно,кстати вас не смущает ,что себестоимость поездки в одну строну тенге 500,а остальное сволочь таксист себе на карман ложит?

Цитата: Денис:

и все за 2000*4 человека+2000 на поездку 40 минут туда -обратно. вот и оцените сеьестоимость макдака...

Мне вообще например никуда ехать не надо ,что-бы приготовить шашлык с мяса которое я сам выберу,это как бы разные вещи шашлыки дома,кафе на рудненской трассе и "мак" в центре города.



[Исправлено: Добринцофф, 26.11.2017 - 12:31]