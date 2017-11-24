Цитата: Директор Пляжа:

Мне уже в личку одна из одноклассниц твоих отписалась.

Сказала ждите разоблачения.



Я их по 30 лет их не видел, или по даже 40 некоторых..

Что они обо мне знают, что я с ними не общался только..